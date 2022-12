Inclusieve Sinterklaaspakketten KOZP naar scholen in Staphorst en omgeving

Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB), een van de organisaties achter Kick Out Zwarte Piet (KOZP), en het platform Feest voor alle Kinderen (FVAK) sturen ruim 250 inclusieve sinterklaaspakketten naar basisscholen in Staphorst en omgeving, na geweldadige schending van het demonstratierecht door Staphorsters.

Aanleiding

Twee weken geleden werd het vreedzame protest van KOZP in Staphorst onmogelijk gemaakt door haat, intimidatie en geweld vanuit de Staphorst gemeenschap. De beloofde politiebegeleiding liet KOZP in de steek voordat de bestemming in Staphorst bereikt was, waarna geweldplegers hun gang konden gaan. De auto’s en bussen met demonstranten werden opgewacht door trekkers, auto’s en een grote menigte. Er werd met eieren gegooid, vreedzame demonstranten en hun voertuigen werden overgoten met brandstof en bekogeld met fakkels en vuurwerk. Ook waarnemers van Amnesty die aanwezig waren werden belaagd. Het is duidelijk dat dit extreem gevaarlijke situaties heeft opgeleverd die nog veel slechter hadden kunnen aflopen.

Als gevolg van de gewelddadigheden heeft minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius de Inspectie van Justitie en Veiligheid, de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het optreden van de politie rondom het KOZP protest. Ook is er een strafrechtelijk onderzoek gestart door het Openbaar Ministerie en zijn er foto’s van verdachten gepubliceerd via Opsporingverzocht.

Handreiking

Stichting Nederland Wordt Beter heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen ruim 250 inclusieve sinterklaaspakketten opgestuurd naar basisscholen in Staphorst en omgeving vanuit haar platform ‘Feest voor alle Kinderen’. Het platform Feest voor alle Kinderen is geïnitieerd toen steeds meer gemeenten, bedrijven en gezinnen voorstanders van verandering werden en inspiratie zochten om de duurzame transitie van zwarte piet naar Piet mogelijk te maken.

In de sinterklaaspakketten zit een kleine selectie aan artikelen waarmee een feestelijke inclusieve pakjesavond gevierd kan worden, waaronder o.a. een chocoladereep van Tony’s Chocolonely, inclusieve slingers en cadeaupapier, en een zelfontworpen sinterklaasspel. Verder worden scholen verwezen naar ons platform Feest Voor Alle Kinderen waar je kosteloos tips & tools, een lespakket, handige links naar inclusieve Sinterklaasartikelen en nog veel meer vind. Hiermee hopen Nederland Wordt Beter en Feest voor alle Kinderen de al ingezette verandering op scholen verder aan te moedigen of de scholen die nog niet zo ver zijn te inspireren om verandering te omarmen zodat ook in Staphorst en omgeving een veilige en inclusieve sinterklaasviering mogelijk wordt gemaakt op school.

Feest voor alle Kinderen

Het initiatief Feest Voor Alle Kinderen heeft als doel scholen, bedrijven, gezinnen en geïnteresseerden op weg te helpen naar een inclusieve sinterklaasviering. Wij laten zien waar de positieve verandering al plaatsvindt en hoe gemakkelijk en leuk het is om mee te doen met een Sinterklaasfeest dat leuk is voor alle kinderen. Dit doen we niet alleen door te inspireren. Om scholen te ondersteunen hebben wij het gratis lespakket ‘De Geschiedenis van Sint & Piet’ ontwikkeld. Met dit lespakket helpen we basisscholen een handje op weg om samen het gesprek aan te gaan over het Sinterklaasfeest en zwarte piet. Het lespakket bestaat uit Powerpoint-presentaties, een werkboek, printmaterialen en een docentenhandleiding. Ook is ons statement voor een inclusief Sinterklaasfeest ondertekend door verschillende bedrijven & organisaties waaronder Meta (moederbedrijf Facebook en Instagram), LUSH, Tony’s Chocolonely, Women.Inc en Opzij.

Feest voor alle Kinderen is een initiatief van Stichting Nederland Wordt Beter. Dit initiatief heeft geen winstoogmerk en wordt mogelijk gemaakt door de tomeloze inzet van vrijwilligers elk jaar.