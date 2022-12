Inbraak in Suribetshop te Latour

Criminelen in Suriname hebben in de nacht van zaterdag op zondag een Suribetshop te Latour tot hun doelwit gemaakt, waarbij ze 30.000 SRD, vier monitors en drie televisie toestellen hebben buitgemaakt.

Waterkant.Net sprak met de eigenaar van de shop. Hij wenste niet alle details in het belang van het politie onderzoek prijs te geven.

Hij bevestigt de inbraak en wat er allemaal is buitgemaakt. Ook de camera installatie is onklaar gemaakt en de box daarvan is weggenomen.

De politie van Latour was ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de criminelen.