Geknevelde dode man in loods is 66-jarige ondernemer

Het levenloze lichaam dat zaterdagmorgen in een loods aan de Steenbokweg in Suriname werd aangetroffen, is van de 66-jarige Mubarak Moennoe. De man was in leven ondernemer in zwaar materieel.

Zijn zoon, die momenteel in het buitenland vertoefd, probeerde hem diverse keren te bereiken. Toen dat niet lukte heeft hij uiteindelijk de buurman gevraagd om een kijkje te nemen. Die zou hem ontdekt hebben.

De politie van Kwatta ging ter plaatse en heeft de loods, die in verbinding staat met een huis, opengemaakt. Daar werd het lijk naast een auto aangetroffen. De handen van de man waren op zijn rug vastgebonden. Ook zijn voeten waren vast en zijn mond was dichtgemaakt.

Volgens de Surinaamse politie is Moennoe door een misdrijf om het leven gebracht. Zijn grijs gelakt voertuig, een Toyota Wish, is nergens te vinden. Ook is de woning overhoop gehaald. Er zijn geen sporen van inbraak aangetroffen. Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Het stoffelijk overschot is door de politie na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. Het onderzoek is overgedragen aan Kapitale Delicten.