Vrouw weggelopen uit Psychiatrisch Centrum Suriname

Sharmila Badeloe Dhorai is vandaag in de ochtenduren weggelopen uit het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS).

De familie is radeloos en doet een oproep aan de Surinaamse gemeenschap om te helpen uitkijken naar hun dierbare.

De vrouw reageert op haar naam Sharmila of ze praat over haar dochters Anoeshka en Shana. Het is niet bekend in welke staat ze is weggelopen.

Bij het zien van Sharmila kan contact gemaakt worden op de nummers 474216 toestel 325 (PCS), 8852591, 8577151, 8793206, 8613735 en 8982289.