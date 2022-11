Hoogbejaarde man (94) door misdrijf om het leven gebracht

De 94-jarige Richenel Dakriet is zondagmorgen levenloos in zijn woning aan de Oude Charlesburgweg in Suriname aangetroffen. Zijn huis is compleet overhoop gehaald.

Vernomen wordt dat zijn broer sinds dinsdag 22 november probeerde het slachtoffer telefonisch te bereiken, maar dat dit niet lukte. Hij besloot vandaag naar het woonadres van zijn broer te gaan om hem op te zoeken.

Toen de broer thuis bij het slachtoffer kwam merkte hij dat de voordeur van het huis open stond. Tot zijn schrik zag hij dat de woning van zijn broer overhoop was gehaald. Hij trof zijn broer levenloos in zijn slaapkamer op een bank aan. Volgens zijn broer werd een kussen op zijn gelaat aangetroffen.

Hij vermoedt dat zijn broer om het leven is gebracht. Het is vooralsnog niet bekend wat er allemaal vermist wordt.

De politie van Munder werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het lijk van de 94-jarige man verkeerde in verre staat van ontbinding. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk in beslag genomen.

De hoogbejaarde man zou in december zijn 95ste verjaardag vieren. Een buurtbewoner sprak met een medewerker van Waterkant.Net en gaf te kennen dat hij enkele dagen terug nog met zijn buurman sprak. De heer Dakriet verheugde zich op zijn 95ste verjaardag in december.