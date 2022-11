Boek over grensgeschil tussen Suriname en Guyana

Het grensgeschil tussen Suriname en Guyana heeft zijn wortels in de koloniale tijd. De voormalige moederlanden Nederland en Groot-Brittannië hadden, zo bleek, conflicterende visies over de grens tussen hun koloniën.

Het daardoor ontstane betwiste gebied werd bij de onafhankelijkheid in bedekte termen overgeheveld naar de beide nieuwe staten. Guyana publiceerde in 1968 een witboek over deze aangelegenheid en in 1969 volgde de militaire bezetting van het gebied.

Deze maand verscheen het boek ‘Het grensgeschil tussen Suriname en Guyana. Beschouwingen over een omstreden territoriale driehoek’ van Evert G. Gonesh.

Dit boek behandelt de ontstaansgeschiedenis van het grensgeschil op basis van historische documenten en schetst daarnaast het politieke beleid van Nederland met betrekking tot dit geschil, met aandacht voor relevante volkenrechtelijke aspecten en tot nu toe onderbelichte facetten.

De auteur hoopt met dit boek een bijdrage te leveren aan een evenwichtige oordeelsvorming over deze kwestie met als uiteindelijk doel: de oplossing van het Surinaams-Guyanese grensgeschil.