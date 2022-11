Gestolen auto gestript teruggevonden

Deze zwart gelakte Toyota Vitz is in de nacht van vrijdag op zaterdag 26 november gestolen aan de Nieuwzorgweg in Suriname. Dit voertuig is zaterdagmorgen gestript teruggevonden aan de Frederikshoopweg.

Een neef van de auto-eigenaar verklaarde dat hij in het voertuig lag te slapen. De wagen was geparkeerd aan de Nieuwzorgweg. Op een gegeven moment maakte iemand een van de autoportieren open, waarbij die man de telefoon uit de hand van het slachtoffer wegrukte en daarna de benen nam.

Het slachtoffer ging de dief achterna, waarna een andere persoon in de auto stapte en hiermee wegreed. Het voertuig is na enkele uren teruggevonden, waarbij de voor- en achterbumper, de koplampen en achterlichten zijn verwijderd.

De politie van Latour werd ingeschakeld, die het voertuig liet wegslepen.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.