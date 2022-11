63-jarige Silvien Ritfeld in Audi Q7 wordt sinds vrijdag vermist

De familie van de 63-jarige Silvien Ritfeld in Suriname zit met de handen in het haar, omdat hun dierbare sinds donderdag 24 november 2022 wordt vermist. Waterkant.Net sprak hierover met echtgenote Joan. Ze zegt dat haar man voor het laatst die donderdag is gezien bij zijn club Satchmo te Livorno.

Hij vertrok die dag rond 11.00u vanuit de club. Ze begreep van een bewoner dat haar man een beetje haast had. Hij zei aan een Chinese man dat hij richting binnenland zou vertrekken en dat hij rond 17.00u terug zou komen.

“Sinds die dag hebben wij hem niet meer kunnen bereiken en heeft hij ook geen contact opgenomen, terwijl wij dat niet gewend zijn van hem. Hij belt of Whatsappt altijd terug, wanneer hij ziet dat iemand geprobeerd heeft hem te contacten. Nu komen de Whatsapp berichten die wij hem sturen niet meer aan”, aldus de familie.

Hij is die dag in een zwart gelakte Audi Q7, met als kentekennummer PC 81-86 van huis vertrokken. Ook het voertuig is vooralsnog niet aangetroffen of gesignaleerd.

De familie doet een dringend beroep op de samenleving om contact met hen op te nemen als de vermiste man of zijn voertuig ergens wordt gesignaleerd. Intussen heeft de familie aangifte van vermissing gedaan bij politie Kwatta. Indien iemand informatie heeft over Ritfeld wordt verzocht contact op te nemen op het telefoonnummer 08588230 of de politie op 115.