Etnel is boos: ‘Wachten op deze regering gaat ons geen meter helpen’

NPS-parlementariër Patricia Etnel heeft vandaag op haar Facebook-pagina wederom ongezouten kritiek geleverd over het beleid van de huidige regering in Suriname. Ze is boos op wat de regering allemaal verkeerd aanpakt en dat hun keuzes veel beter hadden kunnen zijn. Etnel meent dat de problemen niet verdwijnen, maar ons blijven achtervolgen en alsmaar meer en meer worden. Volgens haar zal wachten op deze regering ons geen meter helpen.

“Wij hebben een toekomst te bieden aan onszelf en onze kinderen! Dat het maatschappelijk en economisch niet goed gaat is een feit. Dat wij heel veel stress en problemen ervaren is een feit. Dat wij het zeer moeilijk hebben is een feit. Dat de regering niet genoegzaam inspeelt op de problemen en geen adequate perspectieven biedt is een feit.

Dat wij wisten dat het zeer moeilijke tijden zouden zijn is ook feit. Dat wij dit alles weten maakt toch niet dat de problemen opgelost zijn en morgen onze toekomst weer veilig en gezond is? Nee, wij moeten werken aan oplossingen hoe klein die ook zijn, wij zijn dat verplicht aan ons zelf en onze kinderen.

Ik kan de regering elke dag uitschelden en zeggen hoe slecht ze zijn en wat ze allemaal niet goed doen, want die zijn er echt veel maar dat betekent niet dat wij daarmee de problemen van die gezinnen van o.a. latour, geyersvlijt, noord, albina, nickerie, totness, Sipaliwini en Brokopondo hebben opgelost en het leven weer mooi is voor ze.

En ja ik ben boos op wat deze regering allemaal verkeerd aanpakt en dat hun keuzes veel beter hadden kunnen zijn. Ik ben boos dat wij een regering hebben gehad die zoveel schulden en problemen heeft achtergelaten zonder enig perspectief hoe het beter te doen (dat mogen wij niet vergeten)….ik ben boos, want a houvast no de nationaal maar wat lost dat op? NIETS!

Want de problemen verdwijnen niet, ze blijven ons achtervolgen en worden alsmaar meer en meer. En wachten op deze regering gaat ons geen meter helpen, dus wat doe ik, ik lever mijn bijdrage voor een oplossing en waar het kan u handvaten te bieden, ook al zijn ze niet geweldig groot maar wij moeten beginnen. Ik zal niet blijven opsommen hoe groot de problemen zijn en dan stoppen en u gefrustreerd laten in alles, nee dat ga ik niet doen…ik lever mijn bijdrage positief.

Neemt u dit alvast mee als belangrijke oplossing voor de toekomst: bij de eerstvolgende verkiezingen stemt u alvast op leiders die u geen fabels verkopen, die u geen swit toris vertellen maar stemt u op leiders die u keihard de waarheid voorhouden hoe pijnlijk die ook mag zijn. U heeft meer aan oprechtheid en duidelijkheid dan aan luchtkastelen en beloftes die nooit waar worden”.