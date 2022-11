Geldwisselaar doodgeschoten bij woningoverval in Albina

De bekende geldwisselaar in Albina Andre Misiedjan meer bekend als Eto is zaterdagochtend rond 05.15u doodgeschoten bij een roofoverval in zijn woning aan de Granolovallenweg in Suriname.

De politie van Albina ging na de melding terstond ter plaatse voor onderzoek. Daarbij is gebleken dat het slachtoffer met zijn echtgenote thuis was. De vrouw stond op en liep naar buiten om te gaan baden toen ze door twee gewapende en gemaskerde mannen werd overmeesterd. De rovers hielden de vrouw onder schot en brachten haar de woning binnen.

Tijdens de beroving lukte het de huisbewoonster om zich los te rukken en uit het pand te rennen. Eto is vermoedelijk met de rovers in een worsteling geraakt waarbij die hem in zijn borststreek hebben geschoten. Als gevolg hiervan kwam de man ter plaatse te overlijden. De buit is nog onbekend.

De criminelen gingen na de daad ervandoor met het voertuig van het slachtoffer, een Toyota Vitz. De wagen is bijkans 3 kilometer verwijderd van de woning te bilikondro onbeheerd aangetroffen en in beslag genomen.

De politie van Albina heeft de zaak overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten voor verder onderzoek. Het lijk van Eto is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.