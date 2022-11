Man overgiet zich met benzine en steekt zichzelf in brand

Een 25-jarige arbeider in Suriname heeft zich afgelopen nacht overgoten met benzine en zichzelf vervolgens in brand gestoken. Dit gebeurde rond 01.30u aan de Bursideweg in Moengo.

Het slachtoffer Terrick P., was met nog twee arbeiders in een woning aan de Burcideweg toen hij tot de daad overging. Hij gaf aan dat hij aan een geestelijke stoornis lijdt en daarvoor medicatie krijgt.

De man heeft over zijn geheel lichaam brandwonden opgelopen, waarvoor hij met de ambulance van RGD naar het Surinaamse Academisch Ziekenhuis te Paramaribo werd vervoerd voor medische behandeling.

Er is weinig bekend over zijn toestand.