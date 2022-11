Voorbereidingen KPS voor Srefidensi parade en defilé

De voorbereidingen voor de parade en het defilé in verband met 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname, zijn in volle gang. Gisteren deed ook de Surinaamse politie een repetitie (foto).

Eerder deze maand leek de deelname van de politie nog onzeker, nadat voorzitter Atompai van de politiebond gesuggereerd zou hebben dat de politie niet mee zou doen.

In diezelfde periode werd ook al geoefend op de wegen rond het Politie Opleidingscentrum zoals te zien is in onderstaand filmpje.

Vanwege het feit dat de parade defilés van de verschillende korpsen van Suriname voorheen nooit waren ingericht, is door president Chandrikapersad Santokhi een werkgroep ingesteld om hiervoor een beschikking samen te stellen. Op 22 november 2022 werd de conceptbeschikking parades en defilés door de Chef staf van het Nationaal Leger, Bob Mangal, op het kabinet overhandigd aan de president.

In de conceptbeschikking is onder andere opgenomen welk korps op welke dag zal defileren, als dit nu een nationale feestdag is of een hoogtepunt van het desbetreffend korps is. Verder bepaalt de president de plechtigheden en waarbij krijgsmachten bij vertegenwoordigd moeten zijn. De president toonde zich zeer tevreden met het programma welke werd gepresenteerd door operatiecommandant parade, majoor Zeefuik, en droeg zijn complimenten over aan de werkgroep. Tijdens deze meeting werd ook het draaiboek van het aankomend defilé en parade ten behoeve van 47 jaar onafhankelijkheid van Suriname op 25 november, gepresenteerd.

Als opperbevelhebber van het leger zal president Santokhi de ceremoniële inspectie van de strijdkrachten, al rijdend, uitvoeren. Behalve de Surinaamse eenheden, bestaande uit het Nationaal Leger, Korps Politie Suriname en Korps Douane zullen er ook buitenlandse eenheden vanuit Frans-Guyana en Nederland deelnemen aan de parade en defilé.