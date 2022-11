Atompai vraag president om bijdrage staat in kosten voetbalvereniging

Voorzitter Mielando Atompai van het bestuur van de Politie Voetbal Vrienden (PVV) heeft gisteren een onderhoud gehad met de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi. De vereniging, die voorheen Politie Voetbal Vereniging heette, heeft een naamsverandering ondergaan in die zin dat zij niet nu niet alleen voor de politie toegankelijk is.

Atompai zegt dat dit is gebeurd in het kader van community policing en voetbalprofessionalisering. PVV beschikt nu ook een damessectie en enkele jeugdteams. Het laatste is vooral in het kader van criminaliteit onder jongeren.

Tegen deze achtergrond en de ondersteuning van de regering daarbij is er een gesprek aangevraagd met president Santokhi. Dit gebeurde op dinsdag 22 november 2022. Volgens voorzitter Atompai brengt de nieuw ingeslagen weg meer kosten met zich mee. “Jeugdvoetbal helpt in het bijzonder ook bij de criminaliteitsbestrijding en we hebben gesproken over daar waar de staat kan helpen bijdragen.”

De PVV-voorzitter zegt dat het gesprek goed is verlopen, het staatshoofd heeft positief gereageerd. “Bij zulke gesprekken ga je niet meteen resultaat zien”, aldus voorzitter Atompai, die eraan toevoegt dat er afspraken zijn gemaakt voor vervolggesprekken en het delegeren van bevoegdheden naar andere organen, hetgeen spoedig zal gebeuren.

De vereniging zal volgens de voorzitter reeds volgende week aan de slag gaan. Hij hoopt dat de resultaten ook de komende periode zichtbaar zullen zijn. Het gaat in deze om het onderhoud van de speelaccommodaties van PVV. De organisatie denkt ook aan een kunstgrasveld, hetgeen zij ook aan het staatshoofd kenbaar heeft gemaakt. Ten aanzien hiervan zijn er duidelijke afspraken gemaakt over welke actoren benaderd moeten worden. “Vanuit PVV gaan we zaken sowieso aanpakken om iets voor de Surinaamse jeugd te kunnen doen én om uiteindelijk vanuit deze groep minder criminaliteit te hebben.”

Voorzitter Atompai wil de vereniging ook naar grotere hoogtes stuwen. Daarnaast is het haar streven om iets terug te doen voor de samenleving. Dit tegen de achtergrond van de financieel-economisch moeilijke situatie waarin het land verkeert. Hij merkt op dat weinig mensen sociaal maatschappelijk bezig zijn, PVV wil hierop inspelen.

“Hoe moeilijk ook en politiek zwaar het is in het land, dat moet ons niet ervan weerhouden om mens te zijn”, laat de voorzitter optekenen. De vereniging hoopt met ondersteuning van het staatshoofd te slagen in haar streven. “De president was sowieso verheugd en die heeft een aanzet gegeven tot het uitwerken van zaken om tot concrete oplossingen te komen”, aldus de PVV-voorzitter.