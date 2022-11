Raadslid Mairan Sewtahal over excuses slavernijverleden in zijn stad

“Tap 20 november 2022 wan dropu fadon. A edeman fu a foto Den Haag tak wan lo sani ma a no sari ete. Wi yeye tai te tide, bika a dropu no sari. Wi sa tan feti te wi yeye lusu.” Woorden van het Haagse raadslid Mairan Sewtahal, naar aanleiding van de excuses van ‘zijn’ stad voor het slavernijverleden.

Zondag bood burgemeeester Jan van Zanen excuses aan voor Haag slavernijverleden. Dit deed hij tijdens een presentatie van een studie naar het slavernij- en koloniaal verleden van de stad. ‘Het moment is gekomen om daarvan rekenschap te geven’, zei hij.

Raadslid Mairan Sewtahal, initiatiefnemer van het Suriname Festival in Den Haag, was daarbij aanwezig. “Een kippenvel moment en een theater vol mensen met emotie. De welgemeende excuses in een stad van vrede en recht zijn op zijn plaats”, aldus het raadslid.

Volgend jaar is het 160 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Het begin is gemaakt in Den Haag zegt Sewtahal: het college heeft een budget van €150.000,- vrijgemaakt om het slavernijverleden te herdenken en te vieren.

Er zullen monumenten komen die herinneren aan de slachtoffers van kolonialisme en slavernij, op scholen zal er aandacht aan worden besteed en uiteraard zal 2023 een groot herdenkingsjaar zijn.