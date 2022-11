Wet bestrijding money laundering en terrorismefinanciering aangenomen

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi stond een interview af aan InSight Crime, waar hij aangegeven heeft corruptie in Suriname op zijn hoogste level te bestrijden. In het vraaggesprek met InSight Crime gaf het staatshoofd aan dat bij het aantreden van deze regering, geconstateerd is dat het justitieel systeem verzwakt is door de toenmalige regering, waardoor rechtshandhaving niet gewaarborgd was.

Plegers van frauduleuze handelingen bij de Centrale Bank van Suriname zijn veroordeeld en maatregelen werden in werking gesteld om herhaling te voorkomen.

Ter ondersteuning van het beleid van de regering Santokhi-Brunswijk ter bestrijding van corruptie, criminaliteit en fraude is de Wet ter voorkoming van Money Laundering en Terrorismefinanciering op donderdag 17 november 2022 aangenomen in ons hoogste College van Staat.

De aanname van deze wet is van eminent belang voor Suriname om te voldoen aan internationale eisen, tevens staat een evaluatie gepland voor deze maand inzake het National Risk Assessment Plan. Een Internationale High Level Security Conference werd gehouden, om onder andere de grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan; de successen zijn niet uitgebleven.

De regering Santokhi-Brunswijk juicht de aanname van deze wet toe. De bestrijding van de criminaliteit, drugshandel, terrorisme en alle andere illegale handelingen zullen gestaag worden voortgezet.