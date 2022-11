Guyanese visser aangehouden voor moord op Dominicaanse vrouw

De politie in Suriname heeft de 41-jarige Guyanese visser Aniel T. aangehouden in de zaak van de vermoorde Dominicaanse vrouw aan de Hoogestraat. De verdachte is aangehouden aan de Commissaris Thurkowweg ter hoogte van Belwaarde.

Volgens de woordvoerder van de Surinaamse politie, Milton Bisschop, zou de man met een vissersboot richting zee vertrekken.

T. werd aangehouden door een stootgroep onder leiding van de regiocommandant hoofdinspecteur Melvin Pinas. De verdachte wordt nu overgebracht naar Paramaribo en zal worden overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

De 38-jarige Dominicaanse vrouw, die donderdag poedelnaakt, gekneveld en badend in bloed in een woning aan de verlengde Hoogestraat in Suriname werd aangetroffen vertoonde twee steekverwondingen in haar rug, snijverwondingen in haar gelaat en blauwe plekken over haar lichaam.

In leven was ze geheten Altagracia Del Rosario. Ze had een kamer gehuurd, waarin ze alleen woonde. Haar ontzielde lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen.

De politie heeft camerabeelden bezichtigd, waaruit blijkt dat de aangehouden man haar als laatst in de nacht heeft bezocht. Het motief is vooralsnog onbekend.