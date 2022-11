Dominicaanse vrouw door misdrijf om het leven gekomen

De vrouw die vanmorgen dood werd aangetroffen in een woning aan de Verlengde Hoogestraat is een Dominicaanse van circa 40 jaar oud. Ze is door misdrijf om het leven gekomen; vermoedelijk gaat het om roofmoord.

Het slachtoffer woonde samen met andere Dominicaanse dames in het huis, waarvan de kamers werden verhuurd. Ze werd naakt en gekneveld aangetroffen en haar levenloos lichaam vertoonde diverse verwondingen, waaronder snij- en steekwonden in het gezicht, nek, buik en schouders.

Ook is haar kamer overhoop gehaald.

Buren zouden vannacht tegen 04.00u geschreeuw hebben gehoord. Toen ze poolshoogte namen zagen ze niets noemenswaardig. Wel was het opmerkelijk donker in de woning.

De Surinaamse politie was ten tijde van schrijven nog bezig om na te gaan wat er buit is gemaakt. De verschillende onderzoeksdiensten werken met voortvarendheid om klaarheid te brengen in deze zaak.

Het lichaam van de vrouw is in beslag genomen (foto).