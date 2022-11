Vrouw dood aangetroffen in woning; vermoedelijk misdrijf

Bij deze woning aan de Verlengde Hoogestraat in Suriname is een vrouw vanmorgen levenloos aangetroffen. De melding kwam rond 10.30u binnen waarna de politie ter plaatse ging.

De vrouw is naakt aangetroffen met verwondingen aan het lichaam. Er bestaat daarom een sterk vermoeden dat het om een misdrijf gaat. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn ingeschakeld.

De redactie van Wateraknt.Net verneemt dat de woning verhuurd is aan Dominicaanse dames. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer ook Dominicaans is.

Het onderzoek is gaande.