Laagbouw woning en voertuig door brand verwoest

Een laagbouw woning aan de Tajawiwirieweg in Suriname, die gedeeltelijk van steen en hout was opgetrokken is dinsdagmiddag verwoest door brand.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de brandweer rond 16.00u de melding binnenkreeg. Ter plaatse aangekomen stond het bedoelde pand in de omgeving van de Ringweg-Noord met een geschatte oppervlakte van 10 bij 17m in lichterlaaie, waarna nablussingwerkzaamheden werd gestart.

Een voertuig van het merk Toyota Spacio, dat in de garage was geparkeerd is geheel afgebrand. Volgens Pinas woonden zeven personen in het huis. Ten tijde van de brand waren drie bewoners thuis. Ze deden een dutje toen ze plotseling wakker werden en een brandlucht waarnamen. Nadat ze poolshoogte namen bleek dat een van de slaapkamers in brand stond.

De bewoners stelden zichzelf in veiligheid en schakelden de brandweer in.

De bewoners hadden voor aankomst van de brandweer een gascilinder van 28 lbs uit het brandende pand verwijderd. Ook de brandweer heeft een gascilinder van 28 lbs uit de woning gehaald en veiliggesteld. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het pand is niet tegen brand verzekerd zegt Pinas.

De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.