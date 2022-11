Verdachte van moord op ex-vriendin aangehouden

Het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) heeft vanmorgen de voortvluchtige 47-jarige Clifford S. op zijn woonadres in Suriname opgespoord en aangehouden.

Hij wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin Lucretia Rozewijn (44) woensdagavond in een woning aan de Howlitestraat op het PWB-project door middel van messteken om het leven te hebben gebracht.

Vernomen wordt dat de verdachte na de daad zijn kleren in de woning had achtergelaten.

Het stel in betere tijden

Het motief hierachter kan gezocht wordt in relationele sfeer. De verdachte betreft de ex-partner van de vrouw.

Naar verluidt werd het slachtoffer steeds door haar ex bedreigd. Ze is diverse keren naar de Surinaamse politie gestapt om deze bedreigingen, vertelde een familielid vanmorgen aan de redactie van Waterkant.Net.

In het belang van het onderzoek wordt Clifford na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het lijk van de vrouw is ter obductie in beslag genomen.