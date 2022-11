President Santokhi vraagt aandacht voor klimaatfinanciering tijdens COP27

President Santokhi heeft op dinsdag 8 november tijdens de klimaatconferentie COP27 gesproken. Het staatshoofd gaf tijdens zijn toespraak aan, dat na COP26 de gevolgen van klimaatverandering duidelijk zijn waargenomen, waaronder overstromingen, orkanen, ernstige droogte en bosbranden. Echter vallen er weinig acties te merken voor het naleven van het akkoord van Parijs.

Het staatshoofd gaf verder aan, dat hij Suriname, één van de slechts drie landen die een CO2-negatieve uitstoot hebben, vertegenwoordigt. Echter is ons land zeer kwetsbaar voor klimaateffecten, vanwege onder andere de lage kustlijn, die wordt bedreigd door de zeespiegelstijging.

Suriname heeft zijn Nationally Determined Contributions (NDC) omgezet in een investeringsplan, dat gereed is voor implementatie. Ons Nationaal Klimaatakkoord dat volgend jaar zal worden ondertekend, geeft onder andere weer de prioriteit aan schone energie. Zo is reeds vijftig procent van onze energie hernieuwbaar.

Ook in de rol als CARICOM-voorzitter heeft Santokhi aandacht gevraagd voor het Caribischgebied dat vanwege het ontbreken van fondsen, voor de aanpak van klimaatverandering en herstel van opgelopen schade, genoodzaakt is om leningen te nemen. Dit zorgt voor stremming van de ontwikkeling van deze landen.

De inspanningen van de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres voor wijziging van het rangschikkingssysteem van landen worden gewaardeerd. De Surinaamse president sprak de hoop uit dat de toegang tot fondsen eenvoudig zal zijn en vrij van bureaucratische procedures.

Tot slot heeft Santokhi de internationale gemeenschap opgeroepen om de toezegging voor de miljarden na te komen, alsook meer inspanningen te getroosten voor naleving van de akkoorden om onze wereld te redden.