Overleden automobilist (22) had geen rijbewijs en reed hard

De jongeman die maandagavond om het leven kwam nadat hij tegen een schutting knalde aan de Johannes Mungrastraat in Suriname, is de 22-jarige Yash Mangre. Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname beschikte de man niet over een rijbewijs en reed hij met hoge snelheid.

Dat de man niet over een rijbewijs zou beschikken staat niet in het officiƫle politiebericht over het verkeersongeval. De redactie van Waterkant.Net nam tot twee keer toe contact op met politiewoordvoerder Milton Bisschop, maar die toonde niet het fatsoen om te reageren op een vraag hierover.

De politie van het bureau Uitvlugt kreeg op maandagavond 7 november een melding van een eenzijdig verkeersongeval aan bovengenoemde weg en deed de locatie aan voor onderzoek. Volgens de politie reed de 22-jarige autobestuurder met twee mede-inzittenden over de Johannes Mungrastraat, komende vanuit de richting van de Kolonistenweg en gaande richting de Hendrikstraat.

Door tot nog toe onbekende reden verloor de Yash ter hoogte van een winkel de controle over de besturing van het voertuig. Hij kwam daarbij tegen een schutting aan met voor de bestuurder het noodlottige gevolg. Een arts stelde officieel de dood van de automobilist vast.

De twee mede-inzittenden waren niet aanspreekbaar en werden met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het ontzielde lichaam van Yash is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslaggenomen. Ook het voertuig is hangende het onderzoek in beslaggenomen.

Het onderzoek van dit verkeersongeval is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo.