Leiding Nationaal Leger wil in goed fatsoen in overleg treden met bestuur VRM

In het kader van de recente ontwikkelingen de afgelopen periode, waarbij de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) in de media is verschenen, heeft de leiding van het Nationaal Leger in Suriname laten weten dat zij in goed fatsoen in overleg wil treden met het bestuur van de VRM.

De leiding van het Nationaal Leger i.c. het ministerie van Defensie zegt in een verklaring geen anarchie, alsook opruiing door leden van de bond van de Vereniging Rechtspositie Militairen te tolereren. “De defensieorganisatie staat open voor dialoog en wenst in goed fatsoen in overleg te treden met het bestuur van de VRM, echter zal zij nimmer met het mes op de keel dialoog voeren.

Het Nationaal Leger is een andersoortige organisatie, waarbij er voor de militairen, die gekwalificeerd worden als bijzondere ambtenaren, speciale wet- en regelgeving van toepassing is zoals de Grondwet, Wet Rechtspositie Militairen, Wet Militair Tuchtrecht en Wetboek van Militair Strafrecht.

De leiding van het leger zal er niet voor schromen om de gepaste c.q. disciplinaire maatregelen te treffen indien de militairen zich niet houden aan de regels zoals het een goed militair betaamt. Kortom de leiding van het Nationaal Leger wenst in harmonie in overleg te treden met de VRM om te praten over de knelpunten de militair rakende”, aldus de leiding in een verklaring.