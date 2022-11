Robotics Team Suriname ontvangt persoonlijke felicitaties president

Het Surinaamse Robotics Team is recentelijk op de 36ste plaats geëindigd tijdens First Global Challenge 2022 in Genève, Zwitserland. Dit resultaat behaalde het team in een deelnemersveld van 163 landen.

De First Global Challenge 2022 vond plaats in de periode 13-16 oktober. Het thema van de First Global Challenge 2022 was ‘Carbon Capture’. De opdracht was een robot te bouwen die carbon capture simuleert. De robot moest zoveel mogelijk ballen, die CO2 voorstelden, kunnen rapen en vervoeren naar een teamlid dat daarmee een doorzichtige pijp vulde.

Het team haalde de plek 36 en daarmee de hoogste notering voor de fysieke Robotics-competitie door een Surinaams team. Suriname participeert al zes jaar onafgebroken aan het jaarlijks terugkerend evenement. “Tijdens covid hebben we virtuele competities gehad en daar zijn we met de 18e plek zelfs hoger geëindigd”, zegt teammanager Ashna Mahepal.

Het team werd gevormd door Aryan Sewdin, Dija Ramsoedit, Eleanor Lokhai, Youri Karijopawiro en Shayden Schenker. Zij werden begeleid door Ayan Jhagroe, Seth Tjokrodimedjo en Lesley Uiterloo. De vijf studenten zijn tussen de 16 en 19 jaar. “De studenten komen van verschillende scholen en zijn niet per se van de technische opleidingen. Jongeren hebben tegenwoordig allemaal een affiliatie met technologie of zij nu een technische achtergrond hebben of niet”, merkt Mahepal op.

Het team, dat bestaat uit studenten die begeleid door Stichting Young Help Suriname, is op vrijdag 4 november 2022 op het Kabinet van de President door het staatshoofd ontvangen. President Santokhi is zeer trots op de prestatie van het team. “Mijn complimenten aan jullie voor je inzet. Weer een andere manier om ons land positief uit te dragen, in het bijzonder vanwege de toename van het belang van moderne technologie.” Het staatshoofd acht het van belang dat er in Suriname meer bekendheid aan deze technologie wordt gegeven. Hij zal zich ervoor inspannen de weg te plaveien voor studenten die hierin geïnteresseerd zijn.