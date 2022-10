30-jarige man doodgeschoten op vol terras in Rotterdam

Op het Tiendplein, een verlengde van de West-Kruiskade in Rotterdam, is een 30-jarige man zaterdagavond op een terras doodgeschoten. Het slachtoffer is de 30-jarige Rotterdammer Jaison Sanches.

Op het plein was het zaterdagavond druk en gezellig. Tot omstreeks 22.20u, toen een man met donkere kleding en een capuchon 6 tot 7 schoten loste op Jaison die op het terras stond. Mensen renden in paniek weg na de meerdere schoten.

Een spoedoperatie op straat en een spoedrit naar het ziekenhuis mochten helaas niet meer baten, het slachtoffer kwam te overlijden.

Vrienden van het slachtoffer van Kaapverdiaanse afkomst, begrijpen niet dat juist hij werd doodgeschoten. “Hij woonde daar in de buurt. Iedereen kende hem. Hij werkte met gehandicapten en was een heel vriendelijke man”, vertelt een bekende in shock aan De Telegraaf.

Volgens de politie is het onduidelijk wat er aan het schieten vooraf is gegaan. De politie heeft vooralsnog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen op zich te melden. De schietpartij vond plaats precies onder een politiecamera die op het terras staat.