Arbeider aangevallen en gebeten door agressieve pitbulls

De 58-jarige Perkash T. is vrijdag tijdens werkzaamheden op een perceel aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, aangevallen door agressieve pitbulls. De man die op verschillende plekken van zijn lichaam werd gebeten, werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere verpleging.

Vernomen wordt dat rond 11.00u die ochtend drie arbeiders bezig waren met schoonmaakwerkzaamheden, toen twee red-nose pitbulls op de arbeiders afstormden. De twee honden vielen de 58-jarige arbeider gelijk aan.

Een van de arbeiders heeft op de honden moeten inhakken om zijn collega te reden. De gewonde collega werd in het dienstvoertuig gezet in afwachting van de politie en ambulance. Hij heeft fracturen en diepe vleeswonden opgelopen.

Volgens een arbeider zou de eigenaar een van de honden gelijk naar de dierenarts hebben gebracht voor verpleging. De jongeman die zijn collega heeft gered, moest nog even bijkomen van het gebeuren.

Waterkant.Net sprak hierover met Radjesh T., de zoon van het slachtoffer. Hij zegt dat zijn vader in zijn vrije tijd voor een bedrijf werkzaam is, dat een contractor is van het Surinaamse energiebedrijf EBS. Zijn vader is niet door het bedrijf verzekerd, omdat hij niet in vaste dienst is van het bedoelde bedrijf.

Het slachtoffer is volgens de zoon voorzien van een basiszorgkaart en is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Hij maakt het momenteel goed en is wel aanspreekbaar.

De politie bevestigt dit geval. Het Surinaamse Openbaar heeft de politie opgedragen om een dossier op te maken en op te sturen. De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.