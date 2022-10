17-jarig vermist meisje zegt ‘dat ze in Frans-Guyana zal worden verkocht’

De 17-jarige Kayleigh S. wordt sinds donderdag in Suriname vermist. De moeder van het slachtoffer deed die dag aangifte bij de politie van Meerzorg. In gesprek met Waterkant.Net zegt de moeder dat haar dochter in een auto is meegenomen.

Het is vaker voorgekomen dat haar 17-jarige dochter van huis is weggelopen. Dit keer heeft zij Whatsapp- en voice berichten voor haar moeder gestuurd, waarin zij aangaf dat ze in Frans-Guyana zou worden verkocht.

Na de aangifte werden diverse politiebureaus van de vermissing op de hoogte gesteld. Volgens de moeder stuurde haar dochter haar foto’s van twee mannen, met wie ze zou zijn vertrokken. De moeder stuurde deze foto’s ook naar de politie.

Nu blijkt dat de dochter een screenshot zou hebben ontvangen, van de foto’s die haar moeder naar de Surinaamse politie heeft geappt. Dit zet de moeder aan het denken; ze vraagt zich af hoe haar dochter op de hoogte is van hetgeen zij voor de politie heeft gestuurd en door wie haar kind ingelicht wordt.

Volgens de moeder is een agent tewerkgesteld op station Albina degene die de informatie en de Whatsapp berichten naar haar dochter zou hebben toegestuurd of haar op de hoogte heeft gesteld. De moeder zegt aan de redactie dat ze niet stil zal blijven zitten.

“Een wetsdienaar, die juist een voorbeeld moet geven, gaat als het ware in de fout en geeft belangrijke informatie door aan verdachten, die haar dochter hebben meegenomen. Ik weet dat mijn dochter ook in de fout is gegaan, maar ze is nog een kind. De ouderen moeten hun verstand gebruiken en het meisje naar huis sturen”, aldus de bezorgde moeder.

Het meisje is tot het moment van schrijven nog niet huiswaarts gekeerd. Het onderzoek duurt voort.