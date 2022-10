De politie in Suriname heeft een 37-jarige vrouw aangehouden na ruzie en gevecht om kasmoni. Het gaat om het geval waarbij twee vrouwen slaags raakten en een filmpje daarover viraal ging.

De gedupeerde Simone beweerde dat zij haar kasmoni van 4.800 SRD niet kon ontvangen van de vrouw die het kasgeld beheerde. Ze besloot daarover een bericht op Facebook te plaatsen. De volgende dag stond de kashouder in kwestie op het erf van Simone om verhaal te halen.

De twee kregen ruzie, die volgens Simone gefilmd werd door de dochter van de vrouw. De vrouwen raakten in een worsteling waarbij de kleding van Simone werd weggetrokken. Dit werd ook gefilmd waarna de filmpjes, waarin ook de naakte vrouw te zien was, verspreid werden.

Simone besloot aangifte te doen tegen de kashouder D.H. wegens mishandeling en het verspreiden van de films, waarna de vrouw gisteravond werd aangehouden.

Na te zijn voorgeleid is ze in verzekering gesteld. De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek.