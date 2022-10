Mogelijke werkneerlegging en geen deelname aan parade door veiligheidsdiensten binnen Juspol

Leden van veiligheidsdiensten binnen het ministerie van Justitie en Politie in Suriname, hebben tegenover de redactie van Waterkant.Net. hun misnoegen geuit dat ze reeds langer dan twee jaar aan de bel trekken over hun uitrusting en overige zaken, om de dienstuitvoering te garanderen.

“Het is nu zo dat alles voor het aanschaffen van de hoognodige zaken voor de veiligheidsdiensten is goedgekeurd. Het enige dat nu moet gebeuren is het ter beschikking stellen van de gelden door het ministerie van Financiën om over te kunnen gaan tot uitvoering van de goedkeuring. Het overmaken is een probleem”, aldus de leden van de verschillende bonden binnen Juspol.

Ze zijn de mening toegedaan dat de regering het niet nauw neemt met de veiligheid van de samenleving. Ook hebben ze de indruk dat er politiek wordt bedreven met de verschillende korpsen. Zaken van bepaalde ministeries worden niet in orde gemaakt, waardoor ontevredenheid en spanningen worden gecreëerd.

“Het is heel jammer, want als het Korps Brandweer Suriname (KBS), Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) de tools niet aangereikt krijgen, kunnen wij vanwege deze tekorten de samenleving niet optimaal dienen”, aldus de bonden.

Zaken van Juspol lopen niet of worden niet in orde gemaakt door Financiën, terwijl van de ministeries die vallen onder een bepaalde coalitiepartner wel worden aangepakt. Een voorbeeld hiervan is dat de gratificatie van de verschillende diensten van het Ministerie van Juspol niet eens in orde wordt gemaakt, waarbij een achterstand van jaren is opgelopen, terwijl dat van het ministerie van defensie bijvoorbeeld gewoon wordt goedgekeurd en uitgevoerd.

De resolutie inhoudende een pakket van toelagen welke in mei 2022 overeen is gekomen met het overlegorgaan is niet eens uitgevoerd. Een heleboel afspraken overeengekomen met dit orgaan worden niet uitgevoerd. De veiligheidsdiensten hebben tot tweemaal toe een schrijven gericht aan de president, zonder enig resultaat.

Indien deze staking door de verschillende ALV’s wordt ondersteund, zal er gelopen worden naar het kabinet van de president om daar verhaal te halen.

Wat ook voor grote ontevredenheid zorgt is dat er door de leden is opgemerkt, dat bepaalde zaken van de politie (KPS) wel in orde worden gemaakt, terwijl de overige diensten aan hun lot worden overgelaten. “Wij gunnen de politie dit alles omdat wij broeders zijn en weten dat ze de middelen hiervoor nodig hebben. Men gaat ons hierdoor niet verdelen, want verdeeldheid zaaien onder de veiligheidsbonden zullen niet langer gepikt worden. We zullen dit gezamenlijk met onze leden aanvechten en een standpunt innemen.”

De laatste lichtingen van de veiligheidsdiensten zijn niet van uniform voorzien, terwijl men nu alleen geld vrij maakt voor het aanschaffen van kleding voor een groepje die deel zal nemen aan het defile op 25 november a.s. Bepaalde lichtingen moeten zelf nog benoemd worden en daarvoor is er een uniform nodig.

“Indien de regering zich niet inspant voor de aanschaf van PSU voor alle leden van de verschillende diensten binnen JusPol, zal er niet geparticipeerd worden aan de parade defile en zullen de bonden in beraad gaan bij de eerste volgende ALV’s”, zeggen de bonden.