Volksgezondheid waakt voor intrede snus nicotinezakjes in Suriname

Het ministerie van Volksgezondheid waakt ervoor dat nicotinezakjes snus hun weg naar Suriname vinden. Dit verslavend middel wordt reeds enige jaren gebruikt in voornamelijk Europa, maar lijkt de afgelopen periode een trend te worden.

Het uit Zweden afkomstige ‘snus’ (spreek uit: ‘snuus’) is een methode waarbij je nicotine binnenkrijgt zonder te roken.

Het ministerie heeft eerder deze week een persbericht de deur doen uitgaan, waarin de Surinaamse samenleving wordt geattendeerd op het bestaan van snus en de schadelijke effecten hiervan voor de gezondheid. De Communicatie Dienst Suriname sprak hierover met Volksgezondheidsdirecteur Rakesh Gajadhar Sukul.

Gajadhar Sukul zegt dat het ministerie door de lokale inlichtingen- en veiligheidsdiensten is geïnformeerd over het spul. Deze diensten zijn op hun beurt door buitenlandse counterparts alert gemaakt. De functionaris merkt echter op dat snus vooralsnog niet geconstateerd is in Suriname; er zijn tenminste geen meldingen hiervan ontvangen.

“Maar we moeten alert blijven”, waarschuwt directeur Gajadhar Sukul. “Het gaat om een drugssoort die in aantrekkelijke verpakking wordt aangeboden aan vooral kinderen, met de bedoeling dat zij eraan zuigen”, voegt de functionaris eraan toe. Hij legt vooral de nadruk op het verslavend effect.

Gajadhar Sukul roept ouders, verzorgers en leerkrachten op tot extra oplettendheid. Op de gehele samenleving doet hij een beroep alert te zijn. Het bericht van het ministerie is volgens hem de eerste stap om de samenleving bewust te maken van deze drugs.

Het departement zal via zijn werkarmen zoals het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en de Medische Zending (MZ) de boodschap verder verspreiden. “Zodat wij onze kinderen en samenleving beschermen tegen deze schadelijke middelen,” voegt de VG-directeur eraan toe. De boodschap zal bestaan uit voorlichting via onder meer de Nationale Anti-Drugs Raad (NAR).