Griffiers rechterlijke macht Suriname in beraad

Leden van de vereniging van griffiers zijn in beraad. Dit houdt in dat er geen medewerking wordt verleend aan de rechtspleging. De zittingsrollen worden integraal uitgesteld tot nader order. Dit bevestigt de voorzitter van de vereniging mevrouw C. Dorff tegenover de redactie van Waterkant.Net.

Donderdag werden de zittingen op verzoek van de kantonrechters geopend door de gerechtsdeurwaarders. Aan justitiabelen en publiek werd medegedeeld dat vanwege het beraad van de griffiers alle te behandelen zaken worden uitgesteld naar een andere dag.

Waterkant.Net verneemt dat het beraad geldt voor griffiers die lid zijn van de vereniging. De behandeling van spoed kortgedingzaken zal wel ongestoord plaatsvinden.

Momenteel zijn de substituut griffiers ingezet om de kantonrechters bij te staan.

Woensdagmiddag hebben de griffiers van zowel de civiele- als de strafzaken vergaderd. Het is niet duidelijk welk standpunt deze groep griffiers heeft ingenomen.