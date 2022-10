40 jaar Suripop benefietavond op 30 oktober in Theater Thalia

Het Suriname Populair Song Festival (Suripop) bestaat dit jaar precies 40 jaar. In dat kader wordt op 30 oktober een Benefietavond in theater Thalia gehouden.

Op deze avond wordt het publiek meegenomen naar het prille begin. Met verhalen uit eerste hand van de grondleggers, de pioniers, componisten en musici van het eerste uur. Met onvergetelijke optredens en mooie anekdotes’, meldt de organisatie. De opbrengst van de avond is bestemd voor de organisatie van het Suripop XXI-festival.

Launch Suripop XXI

De twaalf finale songs van Suripop XXI met bijbehorende videoclips wordt op 3 november gepresenteerd en de gala-avond is gepland voor zaterdag 3 december in de Anthony Nesty Sporthal, de Surinaamse Ahoy. Op deze avond wordt de twaalf finale composities in een wervelende show gepresenteerd. De winnende compositie wordt bekroond.

Suripop is een tweejaarlijks festival voor componisten dat sinds 1982 in Suriname plaatsvindt. Het festival wordt georganiseerd door de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur. Het evenement is een van de grootste muziekevenementen in Suriname.

Het werd in eerste instantie jaarlijks georganiseerd, maar vanwege de hoge kosten werd later besloten het festival om de twee jaar te houden.