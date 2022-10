Vermoedelijke inbreker doodgestoken na worsteling met bewoner

Aan de Bhoendieweg in Suriname, werd afgelopen nacht rond 04.00u het lichaam van een vermoedelijke inbreker met steekwonden op een perceel aangetroffen. Een ambulance werd ingeschakeld, maar bij aankomst bleek dat de man het leven reeds had gelaten.

Naar verluidt raakte de man in een worsteling met een bewoner van de straat, waarbij hij meerdere steekwonden heeft opgelopen.

Tijdens een onderzoek van de politie werd een gasbom van een van de buren onbeheerd en bedekt met een vuilniszak aangetroffen in de directe omgeving. Ook werd een tas met lemmetje aangetroffen en in beslag genomen.

De bewoner S.S., die eerder in een worsteling met de man raakte, werd in belang van het verdere onderzoek naar het politiebureau overgebracht. Een arts stelde de dood officieel vast waarna het ontzielde lichaam ter obductie in beslag werd genomen. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat.

Het scherp voorwerp waarmee de inbreker is verwond, werd aan de Surinaamse politie overgedragen en is in beslag genomen (foto). De politie van bureau De Nieuwe Grond heeft de zaak in verder onderzoek.