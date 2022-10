President Chandrikapersad Santokhi was maandagavond te gast in het programma To the Point op Apintie Televisie in Suriname. Hij ging daarbij onder andere in op issues van het land en hetgeen de samenleving kan verwachten van zijn regering in de komende periode.

Het staatshoofd was vol lof over zijn regering en de werkzaamheden. Hij zei dat de regering keihard werkt om verlichting te brengen voor de gemeenschap. “Vooral deze president, werkt dag en nacht om het volk uit de crisis te halen. Ik heb de overtuiging dat het zal lukken”.

Santokhi vertelde dat zijn regering een begrotingstekort van meer dan 19% in 2 jaar tijd heeft kunnen terugbrengen naar 3,3%. Verder zei hij dat zijn regering zorgt draagt dat een – 8% begroting volgen IMF en Wereldbank projecties omgezet kan worden in een 1,5% + groei. Volgens de Surinaamse regeringsleider is er weer internationaal vertrouwen in het land en bestuur.

De president erkent dat er issues zijn in het land. Hij vindt dat die niet met emoties, maar op een nuchtere wijze aangepakt moeten worden. “Het gaat niet alleen om Chan, het gaat om een regering met zoveel andere mensen als werkarm van de regering, die dag en nacht bezig zijn om de problemen in het land op te lossen, op een duurzame wijze”.

“We willen allemaal dat het goed komt met het land en dat doen we door leiding te geven en dat doe ik door het land te lijden naar een bestemming, waarvan wij de overtuiging hebben dat het dat is wat het volk wil.

Natuurlijk heeft het volk haast, natuurlijk is het volk ongeduldig. We zijn al op het 2e helft van ons tijd en die 2e helft gaan we nu spelen zoals we gezegd hebben met ombuiging van beleid, meer investeren in sociaal programma’s meer investeren in de productie, meer investeren in het brengen naar verlichting voor de samenleving, koopkracht gaan versterken, ademruimte gaan creëren, dat is wat we gaan doen, dat is wat we gaan uitvoeren”, aldus het staatshoofd.

Het intervieuw is hier weer te bekijken.