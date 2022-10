Arbeider onderweg naar bank om geld te storten klemgereden door rovers

Een medewerker van de Circle Group in Suriname, die maandagmorgen op weg was naar de bank om geld te storten, is op klaarlichte dag door vier criminelen klemgereden en beroofd van 650.000 SRD en 450 Euro.

De politie van Nieuwe Haven kreeg de melding omstreeks 11.30u binnen. Volgens het slachtoffer reed hij vanuit het bedrijf aan de Wilhelminastraat in een Toyota Vitz naar het filiaal van de Hakrinbank aan de Havenlaan Noord, om het geld te storten.

Nabij de kruising gevormd door Fredrik Derbystraat en de Willem Campagnestraat werd zijn auto plotseling klemgereden door de verdachten. Twee gewapende mannen stapten uit en beroofden de arbeider van het geld.

De verdachten hebben daarbij schoten gelost. Niemand raakte gewond. De daders zijn daarna gevlucht en van hen ontbreekt nog elk spoor.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.