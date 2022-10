Politie zal optreden tegen pesten en mishandelen scholier door medeleerlingen

De politie in Suriname is niet te spreken over een filmpje dat rond gaat, waarin te zien is dat een scholier wordt gepest en ook nog wordt mishandeld door mede-scholieren.

In het filmpje is te zien hoe de scholier wordt gevolgd en gepest door een groep andere jongens, waarbij ze al filmend allerlei zaken tegen hem roepen, tegen hem aanduwen en zijn pet van z’n hoofd trekken.

Op een gegeven moment rent een van de treiterende jongens op het slachtoffer af en geeft hem al springend een harde schop tegen z’n rug. De aangevallen scholier zakt naar de grond en heeft zichtbaar last van de laffe trap die hij van achteren kreeg.

De politie heeft inmiddels kennis genomen van een filmpje en noemt het betreurenswaardig. Inspecteur Milton Bisschop, woordvoerder van de Surinaamse politie, noemt dit gedrag uit den boze en zegt dat de politie niet zal schromen om tegen deze vorm van geweld op te treden.

“Het pesten moet achterwege worden gelaten. Aan de studenten geef ik mee om hun best te doen op school. Een moment van onbedachtzaamheid kan ervoor zorgen dat u in Santo Boma belandt. Laat u niet meesleuren met slechte vrienden. Ambtshalve kan de politie ook optreden”, aldus Bisschop.

In een ander filmpje dat ook via social media wordt gedeeld wordt beweerd dat de scholier om zijn geaardheid wordt gepest.