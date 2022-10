Hardloper ziet zware botsing op Bosjebrug gebeuren en houdt trauma over

Zondagochtend rond 06.00 uur vond er een zware botsing tussen een personenauto en pick-up plaats op de Wijdenboschbrug in Suriname. Hoewel beide voertuigen flinke schade hebben opgelopen en meters verder tot stilstand zijn gekomen, deden er zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Waterkant.Net verneemt van ooggetuigen dat de personenauto richting Commewijne reed en de pick-up richting Paramaribo. Op een bepaald moment kwam de personenwagen op de rijhelft van de pick-up terecht, met de aanrijding als gevolg.

Door de klap kwam de pick-up tegen de vangrail aan. Enkele spullen die in de laadbak waren, waaronder een 28 lbs gasbom, zijn eruit gevlogen en in de Surinamerivier terechtgekomen.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Beide zwaar beschadigde voertuigen zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Een man die ten tijde van de aanrijding bezig was te trimmen over de brug, vertelt aan onze redactie dat hij de het geval heeft zien gebeuren en daarvan een trauma heeft overhouden. “Het is op een afstand van net 4 meter van me gebeurd. Het kon anders met me zijn afgelopen, maar God zij dank dat niets mij is overkomen. Ik trim nooit meer over de brug”.

Bekijk hieronder een video van de situatie.