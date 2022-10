Indringers maken geldtrommels met inhoud buit

Twee criminelen hebben in de vroege ochtend van zondag 16 oktober bij een bedrijfspand aan de Dr. Sophie Redmonstraat in Suriname ingebroken, waarbij zij drie trommels met geld in SRD en valuta hebben weggenomen.

Waterkant.Net sprak in verband met de inbraak met de ondernemer Ryan. Hij zegt dat er ter plaatse auto airco reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd en voertuigen worden verhuurd.

Vanwege bepaalde achterstanden in het bedrijf moesten vandaag nog wat werkzaamheden worden uitgevoerd. Ter plaatse aangekomen rond 07.30u bleek dat de achterdeur geforceerd was en de kantoorruimte overhoop was gehaald.

In een filekast waren drie geldtrommels geplaatst met daarin bijkans 30.000 SRD, 1.800 USD en 430 euro.

Volgens de ondernemer waren de daders specifiek op zoek naar de geldtrommels. Ze liepen regelrecht naar de kantoorruimte waar de geldtrommels waren bewaard. De bovenverdieping is helemaal niet betreden. Al deze handelingen van de verdachten zijn vastgelegd op camerabeelden.

De politie van Nieuwe Haven werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.