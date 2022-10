Bromfietser dood na verkeersongeval Hendrikstraat

Bij een verkeersongeval vanmorgen aan de Hendrikstraat in Suriname, is een bromfietser om het leven gekomen. Vernomen wordt dat naast de bromfietser ook twee andere auto’s bij het ongeval betrokken waren, zoals op onderstaande foto te zien is.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Nadat de politie de melding rond 10.30u binnen kreeg werd er een ambulance ingeschakeld. Die ging overrichter zake terug, omdat de zwaargewonde bromfietser het leven ter plaatse heeft gelaten.

De Surinaamse politie doet onderzoek naar de toedracht en de weg is daardoor nog dicht.

Op onderstaande foto’s zijn de twee auto’s te zien die betrokken zouden zijn geweest bij het ongeval: