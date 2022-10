Voetganger (58) dood na aanrijding Martin Luther Kingweg

Een 58-jarige voetganger is vanmorgen vroeg overleden, nadat hij afgelopen nacht door de bestuurder van een Toyota Hi-ace busje werd aangereden aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

De 38-jarige autobestuurder R.M. reed kort voor de aanrijding rond 03.00u over de Martin Luther Kingweg, komende vanuit de richting van Meursweg en gaande naar die van Cassialaan.

Ter hoogte van Jamaica stak de voetganger S.R. bovengenoemde weg over en werd op de linkerberm aangereden door de bestuurder.

Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn en werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis. Vernomen wordt dat de voetganger onderweg naar de SEH is komen te overlijden.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De bestuurder is in het bezit van een rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol.