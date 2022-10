Beheerder woning overvallen en gekneveld achtergelaten

Een 61-jarige beheerder kreeg afgelopen nacht de schrik van zijn leven, toen hij omstreeks 02.15u door vier gemaskerde en gewapende mannen werd overmeesterd, in een woning aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

In opdracht van de woningeigenaar moest het slachtoffer het pand en terrein beheren. De daders zijn middels braak het huis binnengedrongen. Ze hebben daarna de beheerder met tie-wraps en ducttape gekneveld achtergelaten.

De buit betreft 1.200 SRD, een mobiele telefoon en nog nader op te geven goederen.

Vanochtend rond 09.00u kon het slachtoffer zichzelf bevrijden. Hij zocht hulp bij de buren, die namens hem de politie inschakelden.

Het slachtoffer heeft slagen moeten incasseren. Hij kon de politie niet vertellen hoe de daders de plaats hebben verlaten, want hij werd in een ruimte achtergelaten waar hij geen zicht naar buiten had.

De politie van De Nieuwe Grond werd hierover gewaarschuwd en ging ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.