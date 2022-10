Voortvluchtige drugsverdachte en gezin opgepakt

De politie in Suriname heeft een man aangehouden, die vermoedelijk drugs verstrekker is in een zaak die thans in onderzoek is bij de Surinaamse Narcotica Brigade. Het gaat om de voortvluchtige verdachte G.G. alias ‘Blaka’.

Hij werd gistermiddag, samen met zijn gezin, door drugsrechercheurs aangehouden op een locatie in Paramaribo.

Milton Bisschop, woordvoerder van de Surinaamse politie, deelt mee dat tijdens onderzoek in de woning van Blaka een revolver met lege hulzen, 1.085 gram cocaine, kleine hoeveelheden marihuana en hasj, alsook geldbedragen in euro, USD en SRD zijn aangetroffen.

Op basis van feiten en omstandigheden werden naast Blaka ook zijn vrouw T.C., zoon G.M. en vriend T.J. aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname werd het drietal heengezonden, terwijl Blaka in verzekering is gesteld.

De drugs en het geld zijn in beslag genomen. “Narcotica Brigade zal de straat drugsverkoop ontmoedigen”, aldus Bisschop.