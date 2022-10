Launch betaalbaar woningproject: 3775 huizen worden gerenoveerd, uitgebreid en gebouwd

Op donderdag 13 oktober vond in het district Brokopondo de launch plaats van het Affordable Housing Project (AHP) van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Onder de aanwezigen bevonden zich onder andere vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo en de districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon.

Middels het AHP is het de bedoeling dat in heel Suriname 3775 huizen zullen worden gerenoveerd, uitgebreid en gebouwd (nieuwbouw). Middels de uitvoering van het project wordt er getracht woningzekerheid te brengen voor elke burger, onderstreept minister Ramsaran.

Voor de uitvoering van het AHP, het zogenoemde Low Income Shelter Program 3 (LISP3), wordt er gewerkt met niet gouvernementele organisaties (ngo’s). Deze hebben vanuit SoZaVo de nodige trainingen gehad om te werken in het MIS-systeem. Burgers uit de verschillende districten zullen dan de kans krijgen om zich te registreren via de ngo’s. Bij dit project zullen door tussenkomt van de ngo’s 40% van de woningen toegewezen worden aan alleenstaande moeders.

Ramsaran doet een beroep op de Surinaamse samenleving om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Hij geeft tevens aan dat het AHP uit verschillende facetten bestaat zoals subsidie voor renovatie, uitbreiding, maar ook voor het in aanmerking komen van een woning, waarbij de aanvrager niet per se over een stuk grond hoeft te beschikken.

Het AHP wordt gefinancierd door de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) voor een bedrag van USD 35 miljoen.