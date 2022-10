Vandaag is Wereld Ei Dag

Iedere tweede vrijdag van oktober is het ‘Wereld Ei Dag’ (World Egg Day). Een dag waarop het ei centraal staat en de voedende waarde van eieren extra aandacht krijgt. Eieren zijn sinds jaar en dag een betaalbare bron van voeding voor vele mensen op de wereld.

De ‘Wereld Ei Dag’ (of ‘Internationale Dag van het Ei’) werd in 1996 uitgeroepen door de International Egg Commission en wordt ondersteund door liefhebbers van eieren en de eierindustrie.

Tijdens de dag wordt er in supermarkten aandacht besteed aan eieren, maar over de hele wereld worden er ook activiteiten (o.a. eierfestivals) gehouden.

Ook in Nederland wordt uitgebreid stilgestaan bij de dag van het ei. In verband met bepaalde activiteiten wordt de zaterdag eraan toegevoegd en zijn de tweede vrijdag en zaterdag van oktober in Nederland bekend als de ‘Wereld Ei Dagen’.