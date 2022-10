Steekpartij tussen oud-leerling (28) en 48 jarige man die beiden relatie met onderwijzeres (48) hebben

In Suriname zijn twee mannen, die beiden een relatie onderhouden met een 48-jarige onderwijzeres, in een steekpartij verwikkeld geraakt om de vrouw. Een van de mannen is een 28-jarige oud-leerling en de andere een eveneens 48-jarige man.

Volgens de buren heeft de 48-jarige vrouw een relatie met beide mannen. De 48-jarige man kwam thuis bij haar in Groningen aan en betrapte de onderwijzeres met haar oud-leerling in de woonkamer, waarbij er een woordenwisseling ontstond.

Deze ontaardde in een steekpartij, waarbij de oud-leerling de 48-jarige man met een scherp voorwerp heeft neergestoken. De politie van het ressort werd ingeschakeld, die op haar beurt naar het adres toog.

Voor de komst van de politie had de steekgrage verdachte de plaats reeds verlaten. Vernomen wordt, dat de andere man geen verdere strafrechtelijke vervolging tegen de jongere man wenst. De onderwijzeres bleef ongedeerd.