Van drugshandel verdachte broer en zus in vrijheid gesteld

Broer D.W. en zus D.W., die op verdenking van drugshandel waren aangehouden, zijn op dinsdag 11 oktober door het Openbaar Ministerie in Suriname in vrijheid gesteld.

Na een inval van de politie op donderdag 6 oktober werd er in hun woningen drugs aangetroffen. De broer en zus, die apart wonen, werden in verzekering gesteld. De politie beschikte informatie dat er in de woningen drugs werden verhandeld. Deze informatie werd uitgewerkt, waarna de invallen volgden.

Advocaat Maureen Nibte, die de verdachten bijstaat, geeft aan Waterkant.Net te kennen dat er bij de zus minder dan 1 gram hasj en bij de broer 3 gram cocaïne werd aangetroffen. Alhoewel het enkele bezit van drugs strafbaar is, hanteert het Openbaar Ministerie voor minder dan 10 gram drugsbezit een gedoogd beleid, waarbij de verdachte na de voorgeleiding in vrijheid wordt gesteld.

“Het moet dan wel gaan om drugs voor eigen gebruik. Indien echter uit stille getuigen en uit andere feiten en omstandigheden zou blijken dat het gaat om drugshandel, wordt de zaak aan de Kantonrechter voorgelegd, al gaat het om minder dan 10 gram”, aldus Nibte.

Verder geeft Nibte aan dat uit het strafdossier niet is gebleken dat het in deze ging om drugshandel, waarna het Openbaar Ministerie de verdachten na de voorgeleiding in vrijheid stelde.