Leegstaande woning geheel in as gelegd

De politie in Suriname kreeg in de vroege ochtend van dinsdag 11 oktober melding van een woningbrand aan de Kennedyweg te plantage Overtoom, in het district Para.

Er werd omstreeks 04.45u telefonisch doorgegeven dat een slachtoffer in de bedoelde woning aanwezig was. Toen de politie ter plaatse arriveerde was de gehele woning reeds afgebrand. Het betreft een leegstaande woning.

De brandweer van Onverdacht was ter plaatse voor nablussingwerkzaamheden. Er werd geen slachtoffer aangetroffen in het afgebrande pand. Het betrof een houten woning van bijkans 5 bij 7 meter, die niet aangesloten was op het elektriciteitsnet en ook niet tegen brand was verzekerd.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten door de Surinaamse brandweer.