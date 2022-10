Prinses Laurentien van Oranje ontvangt diya in ‘Het Licht van Diwali’

Van India tot Barbados en van Nederland tot Zuid-Afrika, miljoenen Hindoes vieren op 24 oktober Diwali. Ook wel bekend als het ‘Lichtjesfeest’: een prachtige feestdag waarop de overwinning van het goede op het kwade wordt gevierd. Het is één van de belangrijkste religieuze tradities binnen het Hindoeïsme.

Hindoes branden tijdens Diwali, diya’s. Dat zijn een soort kaarsjes, die bedoeld zijn om de godin Lakshmi in huis te verwelkomen. Lakshmi beschermt het gezin en symboliseert de vrouw als de spil van het gezin.

Presentator Narsingh Balwantsingh brengt op 24 oktober bij de NTR op NPO2 om 19:35 uur in het programma ‘Het licht van Diwali’ een lichtje aan drie vrouwen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Vrouwen die in een moeilijke situatie zitten, maar niet opgeven.

Narsingh Balwantsingh: “Voor mij staat het feest voor inspiratie en een boodschap van hoop. Zeker in deze roerige tijd waarin het lijkt alsof veel mensen lijnrecht tegenover elkaar staan”.

De drie vrouwen

Jarenlang leefde Natasja Dipai (33), slachtoffer van het toeslagenschandaal, en haar gezin in diepe armoede en ellende. Na een opeenstapeling van fouten bij de Belastingdienst, de kinderopvang en een procedure van bewindvoering, raakte Natasja in de schulden. Dat had een verwoestend effect op haar relatie, haar kinderen en op haar gezondheid. Maar er is hoop. Gesterkt door de hulp van prinses Laurentien, die Natasja en anderen gedupeerden steunt, krabbelt Natasja langzaam weer op. Voor het eerst zal zij met haar gezin in haar nieuwe woning in Maassluis Diwali vieren.

Zevende generatie boerendochter Lisette van der Burg (34) zet de traditie van het boeren voort op haar koeien- en zuivelboerderij in Hazerswoude, waar zij met haar man en vier jonge kinderen woont. Vader Hans, inmiddels 70 jaar, helpt ook nog dagelijks mee op de boerderij. Maar door mogelijk nieuwe regelgeving is de toekomst van het boerenbedrijf onzeker. Ondanks de angst blijft Lisette haar mannetje staan, want het boerenbloed kruipt waar het niet gaan kan. Maar toch. Hoe zal voor opvolgende generaties het boerenleven eruit komen te zien? Kan zij nog een mooi boerenbestaan doorgeven aan haar kinderen?

Op jonge leeftijd ontfermde de Haagse Andjenie Autar (23) zich over haar zieke vader die jarenlang terminaal was. Hij overleed vorig jaar. Ondanks het grote verlies blijft Andjenie zorgen voor anderen. Als mantelzorger voor haar moeder, die kampt met mentale problematiek, en haar oma. In haar dagelijks leven als verpleegkundige in een ouderinstelling. En, als Jonge Mantelzorger Ambassadeur (PEP Den Haag) is zij het aanspreekpunt voor jongeren die ook (on)bewust aan mantelzorg doen. Diwali en de godin Lakshmi waren voor haar vader altijd een bron van kracht. Voor Andjenie is viering van deze dag daarom extra bijzonder.