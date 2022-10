Er heeft zich vanmorgen een eenzijdig ongeval voorgedaan aan de Saramaccastraat in Suriname voor een Casino.

Een voertuig dat over de Saramaccastraat reed gaande richting Zwartenhovenbrugstraat is door tot nog toe onbekende reden op zijn zij beland.

De bestuurder raakte lichtgewond. Omstanders schoten de man te hulp om uit het voertuig te gaan.

De politie van Nieuwe Haven is reeds in kennis gesteld over het geval