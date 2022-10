Eigenaresse reisbureau verhoord in onderzoek naar valse paspoorten bij Haïtianen

In een onderzoek naar valse paspoorten die de afgelopen tijd bij Haïtianen in Suriname zijn aangetroffen, is de eigenaresse van een reisbureau gisteren aangehouden. De vrouw is gisteravond na lang verhoor weer heengezonden.

De aanhouding komt enkele dagen nadat ondernemer Saya in een gesprek met D-TV aangaf welk reisbureau volgens hem ‘zaken regelt voor Haïtianen’. Saya, eveneens van Haïtiaanse afkomst, noemde daarbij de naam van het reisbureau.

De afgelopen dagen zijn diverse vreemdelingen met valse Surinaamse paspoorten aangehouden. Vorige week werd een 34-jarige vreemdeling, die op vertrek stond vanuit Suriname naar Haïti, door de douanerecherche aangehouden omdat hij met een vals Surinaams paspoort wilde afreizen.

Ook een Haïtiaanse vrouw werd vorige week aangehouden. Zij ging met een vals pasport naar een reisbureau in Paramaribo om haar stukken in te dienen.

Het valse Caricom paspoort dat daarbij werd ingediend, is een van de ruim honderd verdwenen paspoorten is die een paar maanden terug op onverklaarbare wijze bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) verdwenen.